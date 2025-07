Neste domingo (27), Formiga será palco de um dos eventos mais aguardados do ano: o “Cantando a Vida”, que trará ao Terminal Rodoviário as apresentações de Padre Fábio de Melo e Celina Borges. A programação começará às 20h com o show de Celina Borges, seguida pela apresentação de Padre Fábio de Melo às 21h30. Em momentos especiais da noite, os dois artistas também irão cantar juntos, proporcionando ao público um espetáculo ainda mais emocionante.

O evento, gratuito, convida a comunidade a viver uma noite marcada pela fé, música e solidariedade. Embora não seja necessário ingresso, os organizadores orientam que os participantes acessem o link evento.agendacatolica.com/cantando-a-vida-formiga-2025 e preencham o cadastro. Lembrando, não se trata de um cadastro obrigatório ou de ingresso eletrônico, mas de um controle de previsão de público para reforçar a segurança do evento.

Os participantes são incentivados a levar 1 kg de alimento não perecível e toda a arrecadação será destinada ao Banco de Alimentos de Formiga, que estará com um veículo no local para recolher as doações. Os alimentos serão doados a pessoas em situação de vulnerabilidade.

O evento faz parte da semana intensa de atividades culturais em Formiga, em que se promove através do Circuito dos Escritores Formiguenses, o Concurso de Poesias que acontece nessa sexta-feira (25) e a Festa Literária Flifor no sábado (26). A semana de eventos, se finaliza com o show “Cantando a Vida” no domingo. A ideia é integrar arte, literatura e música em uma programação acessível e de alto impacto social.

Segurança garantida e acessibilidade para todos

O prefeito Coronel Láercio reforçou, em entrevista concedida ao Nova Imprensa, que o evento contará com um forte esquema de segurança, envolvendo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) e outras equipes especializadas. O prefeito Coronel Laércio e a vice-prefeita Taciana Carvalho destacaram que a segurança do público é prioridade, pois, até o momento, nenhuma ocorrência foi registrada em eventos realizados dentro do mesmo padrão.

Pensando na inclusão, o evento terá área reservada para pessoas com mobilidade reduzida e contará com tradução simultânea em Libras, permitindo que a comunidade surda também possa acompanhar todas as apresentações com acessibilidade e respeito, disse a vice-prefeita Taciana Carvalho.

Parceria entre Estado e Município

O evento faz parte do projeto “Cantando a Vida”, idealizado pela deputada estadual Chiara Biondini, com financiamento do Governo de Minas Gerais, que repassou através de uma emenda parlamentar o valor de 350 mil, destinado a custos como: cachês dos artistas, hospedagem, alimentação e translado. Já a Prefeitura de Formiga assumiu os gastos com a estrutura física do evento, incluindo palco, iluminação e toda a parte técnica. O investimento municipal gire em torno de 100 mil segundo informações do Secretário de Cultura, Alex Arouca, além de 3 mil reais a titulo de contrapartida ao convênio.

Redação UN