Um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra o momento em que um cachorro é resgatado depois de cair em um poço de 7 metros, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o pedido de resgate ocorreu por volta das 19h35 dessa terça-feira (26).

De acordo com a solicitante, tutora do animal, seu cão de médio porte veio a cair em um poço dentro do imóvel, que estava entupido com entulho.