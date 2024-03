O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde deste sábado (9), por volta das 14h50, para registrar uma ocorrência de capotamento, na BR-354, altura do km 517, em Formiga.

De acordo com os bombeiros, a vítima, um homem, sem idade informada, estava sentada no acostamento e relatou que seguia sentido Campo Belo, e que, ao passar pela ponte da ‘usina velha’, perdeu o controle direcional do veículo.

Os militares prestaram os primeiros socorros. O homem apresentava escoriações leves, estava consciente, orientado e havia saído do veículo com esforço próprio.

Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada para Santa Casa de Formiga, onde foi repassada aos cuidados da equipe médica de plantão.

Fonte: Corpo de Bombeiros