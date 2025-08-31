Na manhã desse sábado (30), um veículo de passeio capotou na BR-354, altura do km 490, em Formiga. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Militar.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle da direção após passar por um buraco na pista. O carro rodou antes de sair da via e capotar. No veículo estavam cinco ocupantes, que já haviam saído do automóvel quando as equipes de resgate chegaram.

Quatro das vítimas sofreram ferimentos e foram encaminhadas para a UPA de Formiga pelo SAMU. Todas estavam conscientes e orientadas, sem risco grave. O quinto ocupante não apresentou lesões.

Durante a ocorrência, os bombeiros atuaram no atendimento inicial às vítimas e no controle do trânsito, até a chegada da Polícia Militar, que assumiu a responsabilidade pelo tráfego e pelos veículos envolvidos.

Fonte e foto: CBMMG