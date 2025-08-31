Em meio à devastação da Segunda Guerra Mundial, uma pequena oficina em Tóquio se tornaria o ponto de partida para uma das maiores empresas de tecnologia e entretenimento do mundo. A trajetória da Sony é marcada por ousadia, pioneirismo e pela capacidade de transformar ideias em produtos que mudaram a vida de milhões de pessoas.

A história começou em setembro de 1945, quando Masaru Ibuka abriu uma oficina para conserto de rádios. No ano seguinte, uniu-se a Akio Morita para fundar a Tokyo Tsushin Kogyo K.K., que, em 1958, passaria a se chamar Sony. Desde então, a companhia consolidou-se como um símbolo de inovação.

Logo nos primeiros anos, a empresa apresentou o primeiro gravador de fitas japonês e o primeiro rádio transistorizado do país. Em 1968, lançou o Trinitron, televisor que utilizava três canhões de elétrons para projetar imagens coloridas em tubos de raios catódicos, elevando o padrão de qualidade das TVs da época.

A busca por novas formas de consumo cultural seguiu em 1979 com a criação do Walkman, aparelho portátil que revolucionou a maneira de ouvir música em todo o mundo. Além da tecnologia, a Sony ampliou sua atuação no setor de entretenimento ao adquirir a Columbia Records e a Columbia Pictures, fortalecendo sua presença na indústria musical e cinematográfica.

A visão de Ibuka e Morita transformou uma modesta oficina em um conglomerado global, mostrando que a combinação entre coragem, criatividade e tecnologia pode gerar legados duradouros.

Hoje, a Sony é sinônimo de inovação e qualidade — uma marca que nasceu em meio às ruínas da guerra e conquistou o mundo, consolidando-se como referência em tecnologia e entretenimento.