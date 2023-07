A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) perdeu na Justiça uma ação que movia contra a Globo e contra os jornalistas Andréia Sadi, Octavio Guedes, Marcelo Lins e Daniel Rocha, da GloboNews, por conta de críticas feitas pelo delegado federal Alexandre Saraiva em uma entrevista à emissora.

Carla Zambelli queria a responsabilização dos jornalistas e da empresa, alegando que eles não a defenderam quando o delegado fez ataques a ela ao repercutir o caso dos assassinatos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo em maio de 2022.

Na entrevista, em junho do ano passado, Alexandre Saraiva acusou Carla Zambelli e outros parlamentares de apoiarem o garimpo ilegal. Com isso, ela entrou com a ação contra ele e também contra os jornalistas que o entrevistaram, cobrando R$ 100 mil por danos morais.

Durante a entrevista, Saraiva afirmou que o país tem “uma bancada do crime” e “uma bancada de marginais”. “Para mim, são bandidos, até pela forma como se comportaram quando eu fui convidado para ir a uma audiência”, disse ele, sobre uma reunião no Congresso. “Eu, que fui a tantas audiências criminais, com advogados e criminosos sentados à minha frente, nunca fui tão desrespeitado pelos criminosos presos, como naquele dia lá na Câmara. Ela (Carla Zambelli) foi defender madeireiro junto com Ricardo Salles”, disse.