A família da jovem Bianca Raíssa Rodrigues, de 19 anos, está em busca de justiça contra um rapaz que a jogou em uma fogueira, durante uma festa no último fim de semana na cidade de Pains.

De acordo com informações do portal Tribuna Centro Oeste, segundo o Boletim de Ocorrência, que foi lavrado pela Polícia Militar, já no Hospital Municipal de Pains, a jovem estava no evento junto com duas amigas, quando o indivíduo, que é ex-namorado de uma das amigas, se aproximou e iniciou uma calorosa discussão.

Com o intuito de apaziguar a situação, Bianca tentou acalmar os ânimos do casal, quando teria sito empurrada pelo indivíduo contra uma fogueira que ornamentava a festa.

Segundo a mãe de Bianca, Viviane Elizabeth da Costa, a jovem teve várias queimaduras graves pelo corpo, e segue em recuperação.