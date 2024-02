Sempre bem administrado, o Country Clube de Formiga não perde uma só chance de levar entretenimento e lazer da melhor qualidade para seu associado.

Desta vez, o motivo para alegria é o carnaval. Foram anunciados três bailes de matinê que acontecerão neste sábado (10), no domingo (11) e na terça-feira (14).

O horário é das 14h às 18h nas piscinas, no Bar de Cima. Vai ter muita música, pipoca, algodão doce, picolé e pula-pula para a criançada.

No sábado passado (3), a movimentação foi grande com o baile pré-carnavalesco. O público presente prestigiou shows com André Gouvêa e Jôsy Brasil.