Na tarde desse domingo (26), o Corpo de Bombeiros Militar de Formiga foi acionado para atender uma ocorrência de tombamento de carreta na rodovia BR-354, na altura do km 488, sentido crescente, em Formiga (MG).

Ao chegarem ao local, os militares da 4ª Companhia constataram que o reboque da carreta, carregado com aproximadamente 31 toneladas de pó calcário, havia se desprendido do caminhão-trator e tombado fora da pista de rolamento. Apesar do incidente, não houve registro de vítimas.

Os bombeiros realizaram uma avaliação técnica e verificaram que não havia vazamento de carga nem de combustível, classificando a área como segura. O local não precisou ser interditado.

Após os procedimentos de segurança, a guarnição encerrou o atendimento. A carreta permaneceu sob responsabilidade do condutor, que ficou encarregado de providenciar a remoção do veículo e da carga.

Com informações do CBMMG