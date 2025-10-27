Na tarde do último domingo (26), por volta das 15h, um veículo capotou na rodovia BR-429, na altura do KM 34, nas proximidades do município de Lagoa da Prata, em Minas Gerais. A ocorrência mobilizou a guarnição da viatura ABTS 2051 do Corpo de Bombeiros, acionada via COBOM para atendimento pré-hospitalar.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o veículo capotado às margens da rodovia. De acordo com testemunhas, o automóvel seguia sentido Lagoa da Prata quando, repentinamente, cruzou a faixa contínua, invadiu a pista contrária e saiu completamente da via, capotando no patamar inferior do acostamento.

As vítimas, incluindo uma mulher grávida de aproximadamente oito meses com suspeita de fratura em um dos membros superiores (braços), já haviam sido encaminhadas para atendimento médico antes da chegada da equipe de resgate.

A guarnição realizou ações de salvamento com foco em medidas preventivas. Não foram identificados vazamentos de combustível nem outros riscos de incêndio. Após a conclusão das ações de segurança e não havendo necessidade de novas intervenções, os bombeiros retornaram à base.

Com informações do CBMMG