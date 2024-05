Um homem ficou preso dentro da carreta que conduzia e que tombou na cidade de Itatiaiuçu, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O veículo carregava centenas de caixas de palitos de fósforo, que provocaram um incêndio, na manhã desta sexta-feira (10), no KM 532 da Rodovia Fernão Dias.

O motorista foi retirado pelo Corpo de Bombeiros antes do fogo se espalhar pela carreta. A vítima foi levada na ambulância da concessionária Arteris em segurança.

Um militar estava presente antes da equipe chegar. Ele retornava de um treinamento e se deparou com o tombamento, ajudando a lidar com a situação.

O incêndio foi contido, e a pista, fechada. Ela foi interditada no sentido São Paulo para limpeza da via, o que ocasionou aproximadamente 4 km de congestionamento. Já no sentido Belo Horizonte, somente a faixa da esquerda está interditada, em torno de 9 km de fila.

Fonte: Estado de Minas