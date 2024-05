Três funcionárias de uma escola de Belo Horizonte passaram mal e foram socorridas na manhã desta sexta-feira (10), após uma colega supostamente tê-las envenenado. O caso foi registrado no bairro Capitão Eduardo, na região Nordeste de Belo Horizonte.

Conforme as primeiras informações da Polícia Militar, as vítimas seriam funcionárias da cozinha da instituição de ensino e foram socorridas. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

A suspeita é que o veneno tenha sido colocado na polpa do suco que seria servido somente às funcionárias. A perícia da Polícia Civil foi deslocada até a escola para realizar os levantamentos iniciais. A PM segue fazendo diligências e ainda não se sabe se a suspeita foi presa.

Empresa que contratou funcionárias foi notificada

O Tempo procurou a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, que informou, por nota, que já notificou a empresa responsável pela contratação das cantineiras da escola para que as medidas cabíveis sejam adotadas.

“A investigação do caso está a cargo da Polícia Civil. Nesta sexta-feira (10), o preparo da merenda na instituição foi suspenso. A PBH informa, ainda, que três cantineiras, com sintomas de intoxicação, foram atendidas no Centro de Saúde Capitão Eduardo e encaminhadas pelo Samu para outras unidades de saúde”, concluiu o município.

Fonte: O Tempo