Uma carreta ficou completamente destruída após pegar fogo na madrugada deste sábado (26) na rodovia BR-354, próximo a Córrego Danta, no Centro-Oeste mineiro. Havia risco das chamas avançarem sobre a vegetação. Ninguém ficou ferido.

O incêndio foi controlado por uma equipe do Corpo de Bomeiros. Ao chegarem ao local, os militares constataram que as chamas já haviam consumido totalmente o veículo de carga.

Os bombeiros conseguiram conter a propagação do fogo e eliminar os focos remanescentes. Não foi necessária a interdição da rodovia.

Segundo relato do motorista ao Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início no cavalo mecânico do veículo e, posteriormente, para toda a estrutura da carreta.