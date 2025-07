Na tarde deste sábado (26), a 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Formiga foi acionada para atendimento de uma vítima de colisão entre um automóvel e uma motocicleta na rodovia BR-354, km 493, em Formiga/MG.

No local, a equipe deparou-se com o condutor da motocicleta deitado no acostamento da via, consciente, orientado e apresentando fratura exposta no pé direito. Segundo relatos, apesar do impacto da colisão, o motociclista não chegou a cair ao solo, mas sofreu o ferimento em decorrência do choque com o outro veículo. Ambos os veículos encontravam-se no acostamento da rodovia.

Diante do cenário, a guarnição do Corpo de Bombeiros realizou avaliação da vítima, aplicou curativo compressivo e efetuou as imobilizações necessárias. Posteriormente, a vítima foi repassada à equipe do SAMU, que prestou continuidade ao atendimento.

Também esteve presente no local uma guarnição da Polícia Militar, que ficou responsável pelas demais providências cabíveis.

Fonte: CBMMG