Uma carreta carregada de carvão tombou na tarde desse domingo (19) no km 6 da BR-494, entre os municípios de Divinópolis e Nova Serrana. O acidente causou lentidão no trânsito nos dois sentidos da via.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo seguia de Três Marias para Divinópolis quando o motorista perdeu o controle ao fazer uma curva nas proximidades da Fazenda Paraná. A carreta tombou às margens da rodovia, espalhando parte da carga de carvão sobre a pista.

O motorista, um homem de 34 anos, natural de Pompéu, sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Serrana.

Durante o atendimento à ocorrência, os bombeiros aplicaram serragem sobre o óleo derramado na pista, a fim de evitar novos acidentes. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e controlou o tráfego enquanto eram realizados os trabalhos de remoção do veículo e da carga.

O acidente gerou lentidão temporária na BR-494, mas a situação foi controlada pelas equipes de emergência. A carreta foi retirada do local e a pista liberada após os procedimentos de segurança.

Com informações do Portal MPA