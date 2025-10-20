A Petrobras informou nesta segunda-feira (20) que vai reduzir em 4,9% o preço da gasolina A vendida às distribuidoras. A medida entra em vigor já nesta terça-feira (21), com o litro do combustível passando a custar, em média, R$ 2,71 — uma queda de R$ 0,14 por litro.

A gasolina A é o produto puro que sai das refinarias e é misturado ao etanol pelas distribuidoras antes de chegar aos postos de combustíveis. O valor final pago pelo consumidor, no entanto, depende de outros fatores como impostos, frete, margem de lucro dos revendedores e a proporção de etanol adicionada.

Segunda queda no ano

Esta é a segunda redução promovida pela estatal em 2025. Em junho, o preço já havia sido cortado em 5,6%. No acumulado do ano, a queda soma R$ 0,31 por litro, o que representa um recuo de 10,3%. Desde dezembro de 2022, a redução total chega a R$ 0,36 por litro, considerando a inflação do período — uma diminuição de 22,4%.

Segundo a Petrobras, o movimento pode contribuir para aliviar a inflação no país, já que a gasolina é o item com maior peso no cálculo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação.

Diesel permanece com preço estável

A estatal também informou que o preço do diesel não sofrerá alterações nesta rodada. Desde março, o combustível já passou por três reduções e acumula queda de 35,9% desde o fim de 2022.

A Petrobras reforça que, embora seja a principal produtora de combustíveis no Brasil, o preço nas bombas é influenciado por uma série de fatores externos à empresa, o que pode fazer com que a redução anunciada não seja integralmente repassada ao consumidor final.

Com informações da Agência Brasil