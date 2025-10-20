Um foragido da justiça foi capturado na manhã desta segunda-feira (20) no município de Arcos. A ação foi resultado de um trabalho conjunto entre a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a Polícia Federal.

Após levantamentos de informações sobre o paradeiro do indivíduo, os militares localizaram e efetuaram a prisão no bairro Calcita. O homem, de 65 anos não ofereceu resistência durante a abordagem.

Após ser detido, o foragido foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu sob custódia e deverá ser encaminhado ao presídio. A operação reforça a integração entre as forças de segurança na captura de indivíduos procurados pela Justiça.

Com informações da PMMG