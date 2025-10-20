Um grave acidente registrado na manhã desse domingo (19), na MG-423, em Conceição do Pará, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, resultou na morte de duas pessoas. A colisão frontal envolveu uma caminhonete e um caminhão, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

As vítimas fatais estavam na caminhonete: um homem de 27 anos, natural de Itaguara, na Bahia, e uma mulher de 20 anos, natural de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ambos ficaram presos às ferragens e foram retirados pelos bombeiros, já sem vida.

O motorista do caminhão, um homem de 54 anos, natural de Abaeté, sofreu apenas ferimentos leves. De acordo com a corporação, o caminhão seguia em direção a Nova Serrana, enquanto a caminhonete trafegava no sentido oposto, rumo a Itaguara, quando ocorreu o impacto.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A Polícia Militar Rodoviária e a perícia técnica foram acionadas para apurar as circunstâncias da colisão.

Com informações do Estado de Minas