A BR-494, entre Oliveira e Carmo da Mata, foi interditada na tarde desta terça-feira (11) após o tombamento de uma carreta que ocasionou derreamento de óleo na pista, no km 93.

O motorista do veículo não se feriu, segundo o Corpo de Bombeiros. Ainda não há previsão para liberação do trecho.

De acordo com os militares, o motorista trafegava na rodovia quando perdeu o controle da direção da carreta, que acabou tombando. O veículo transportava uma máquina injetora de plástico e óleo derramado era de alguns recipientes do equipamento.

Equipes dos bombeiros compareceram no local para a limpeza do trecho com serragem e terra.

Os militares orientam que, quando a pista for liberada, que os motoristas tenham atenção ao passar pelo local, pois ainda haverá riscos de derrapagem.

Fonte: G1