O motorista de uma carreta teve ferimentos leves depois que o veículo tombou na BR-381, em Nova Era, na Região Central de Minas, na manhã desta quarta-feira (7). A carga de mamão ficou espalhada na via e a pista sentido Belo Horizonte está bloqueada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 331 da via, na altura do trecho conhecido como “curva do radar”, por volta das 9h. No tombamento, a cabine do veículo atingiu a mureta de proteção, mas a rodovia no sentido Governador Valadares não foi impactada.

Equipes da PRF estão em atendimento no local. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

A pista ficou bloqueada por cerca de duas horas e, às 10h40, teve o trânsito liberado em meia pista.

Fonte: Giovanna de Souza-Estado de Minas