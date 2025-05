Um motociclista de 59 anos ficou gravemente ferido após um acidente na tarde desta quarta-feira (7), na Avenida Tabelião Juca Almeida, nas proximidades do Parque de Exposições, em Formiga.

De acordo com informações preliminares, o condutor de uma motocicleta Honda CG 150 perdeu o controle da direção e colidiu contra árvores no canteiro central da via.

O Corpo de Bombeiros informou que a vítima sofreu uma fratura no fêmur esquerdo, sangramento no ouvido e traumatismo cranioencefálico grave.

O homem foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Sala Vermelha da Santa Casa de Formiga.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.