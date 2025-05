Eleição do próximo pontífice começou nesta quarta-feira (7); nenhum candidato alcançou dois terços dos votos.

A fumaça preta emitida pela chaminé da Capela Sistina, às 16h (do horário de Brasília) desta quarta-feira (7), indica que a Igreja Católica ainda não tem um novo papa. A primeira votação do conclave que vai eleger o sucessor de Francisco começou às 13h (18h no horário local) e irá se estender, pelo menos, até esta quinta (8).

Conforme a programação do Vaticano, haverá apenas uma votação nesta quarta. Como o novo pontífice não foi eleito na primeira rodada, os cardeais irão se reunir novamente na quinta. São até quatro votações por dias (duas na parte da manhã e duas à tarde).

Se a fumaça gerada pela queima dos papéis for preta, o sucessor ainda não foi escolhido. Se ela for branca, temos um novo papa. Podem ser feitas até quatro rodadas de votações por dia e um cardeal só é eleito papa quando obtém dois terços dos votos. No caso deste conclave, ele precisaria de ao menos 89 votos.

