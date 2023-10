Um homem, de 39 anos, e uma mulher, de 44 anos, ficaram gravemente feridos após se envolverem em um acidente de carro na avenida Mário Werneck, bairro Buritis, região Oeste de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (21).

O carro bateu de frente com uma árvore quando descia a avenida.

De acordo com informações do Samu, os dois ocupantes do veículo foram levados para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, com vários ferimentos pelo corpo, entre eles, trauma no rosto, no nariz e no pescoço.

Não há detalhes sobre as causas do acidente.

Fonte: Itatiaia