Na tarde dessa sexta-feira (20), foi inaugurada a Quadra de Beach Tennis “Lamartine Ramos” na Praia Popular, em Formiga

A cerimônia contou com a participação de familiares do homenageado, do vereador Luiz Carlos Tocão, de secretários e servidores do município.

Após o descerramento da placa, feito pelo prefeito Eugênio Vilela e pela vice-prefeita, Adriana Prado, teve início o Torneio de Inauguração, que segue até o domingo, dia 22.

🎾 Torneio

• Sábado, dia 21

– 8h: BC Feminino

– 10h: B Masculino

• Domingo, dia 22

– 8h30: Misto Open

Fonte: Decom