Um homem de 39 anos sofreu ferimentos leves após se envolver em um acidente na MG-050, na altura do distrito de São José dos Salgados, em Carmo do Cajuru, no fim da tarde de segunda-feira (27).

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor seguia no sentido Divinópolis quando um veículo que trafegava no sentido Belo Horizonte invadiu a contramão. Para evitar uma colisão frontal, o motorista desviou para o lado direito da pista, perdeu o controle do carro e acabou colidindo contra uma placa de sinalização.

Apesar dos ferimentos, a vítima recusou atendimento hospitalar. A PMRv registrou a ocorrência e apura as circunstâncias do acidente.

Com informações do Portal MPA