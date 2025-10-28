O IFMG Campos Formiga está realizando XIV Jornada de Educação, Ciência e Tecnologia, com o objetivo de divulgar e disseminar as ações de pesquisa e extensão desenvolvidas no campus. O evento vai além disso, oferecendo uma programação variada que inclui palestras e minicursos ministrados por estudantes, professores e convidados, sendo todas as atividades abertas à comunidade externa.

Neste ano, foram cerca de 100 inscritos nas atividades, que vão desde a palestra de abertura até oficinas e palestras programadas para hoje (28) e quarta-feira (29). A jornada também conta com a Feira de Oportunidades, realizada pela segunda vez, cujo objetivo é conectar empresas da cidade e da região aos estudantes, fortalecendo vínculos entre o mercado de trabalho e a formação acadêmica.

O IFMG destaca a qualidade da formação oferecida, que abrange cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos de graduação e pós-graduação, e reconhece a escassez de profissionais qualificados no mercado. A instituição acredita que a parceria com as empresas permite aproximar talentos formados no campus de oportunidades profissionais, gerando benefícios tanto para as empresas quanto para os estudantes.

Vídeo: Glaudson Rodrigues