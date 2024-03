Os bombeiros localizaram o corpo do condutor, de 20 anos de idade, após ele cair com o veículo Gol no ribeirão em Brejo Alegre, na zona rural de Itaúna, na manhã desta sexta-feira (29).

Testemunhas relataram que o carro caiu dentro do ribeirão na comunidade após o motorista perder o controle da direção.

O veículo foi encontrado dentro do ribeirão, afundado no barro, a uma profundidade de aproximadamente cinco metros.

O corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: Portal Gerais