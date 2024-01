Um carro capotou e deixou os seis ocupantes feridos, entre eles um bebê de quatro meses que foi arremessado para fora do veículo no momento do acidente. Ele foi encontrando consciente, porém com lesões pelo corpo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o capotamento aconteceu na manhã deste sábado (20), próximo ao Km 278, da BR-251, na zona rural de Salinas, no Norte de Minas.

O carro estava indo para a Bahia quando o motorista perdeu o controle da direção e capotou às margens da rodovia. Segundo os bombeiros, o bebê foi encontrado consciente, mas tinha lesões pelo corpo. Os demais ocupantes do veículo também apresentavam traumas e ferimentos pelo corpo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu fizeram o atendimento a todas as vítimas. Elas receberam os procedimentos pré-hospitalares ainda no local, e na sequência foram transportadas para um hospital de referência na cidade de Salinas.

O atual estado de saúde dos feridos não foi informado.

Fonte: Hoje em Dia