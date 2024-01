A Polícia Militar e a Polícia Militar Rodoviária prenderam um casal e apreenderam nove tabletes de maconha durante uma operação realizada na altura do km 400 da rodovia MG-050, em São Sebastião do Paraíso, na quinta-feira (18).

Segundo informações da PM, os suspeitos estavam em um Citroen com placas de Franca, e tentaram fugir da abordagem policial, acelerando o veículo em direção aos policiais, mas foram contidos a cerca de quatro quilômetros à frente do local da ordem de parada.

Após a tentativa de fuga, os policiais perseguiram o veículo e, cerca de um quilômetro a frente, perceberam que a mulher havia jogado uma mochila pela janela. Após perseguição por mais três quilômetros, os policiais conseguiram fazer a abordagem e o homem que conduzia o carro abriu a porta e tentou fugir correndo, mas foi alcançado pelos militares.

Depois da abordagem, os policiais foram até o local onde a mulher havia jogado a mochila e encontraram nove tabletes de maconha dentro do acessório. Segundo a PM, também foram apreendidos dois telefones celulares e R$ 50 em dinheiro. Os dois foram presos e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil em Paraíso.

Itaú de Minas

Em Itaú de Minas, a Polícia Militar apreendeu drogas em uma chácara na zona rural do município. De acordo com a PM, com base em uma denúncia anônima referente a jovem de 25 anos que estaria traficando entorpecentes na zona rural, os militares foram até o local e, depois de autorização do pai do rapaz, encontraram duas buchas de maconha, uma bucha de cocaína e duas balanças de precisão.

Ainda segundo a polícia, os militares realizaram diligências para tentar encontrar o suspeito.

Passos

Em Passos, a Polícia Militar apreendeu uma barra e três buchas de maconha e uma balança de precisão no bairro Colégio de Passos.

Segundo a PM, em patrulhamento no local, os policias avistaram um suspeito que estava sobre um barranco, sentado em um sofá velho, que, ao perceber a presença dos militares, fugiu por uma mata em direção ao Córrego São Domingos. Em busca no local, os policiais encontraram as drogas, que estavam escondidas na vegetação.

Fonte: Folha da Manhã