O jornalismo esportivo mineiro está de luto. Fábio Vital, setorista do Atlético na Rádio Inconfidência, morreu neste sábado (20), aos 43 anos, em Belo Horizonte.

Ele sofreu uma parada cardíaca durante o tratamento de uma infecção pulmonar no hospital da Santa Casa, onde estava internado desde 10 de janeiro.

Fábio Vital começou a trabalhar na Rádio Inconfidência em 2008. Além das notícias do Atlético, apresentava os programas Primeiras Esportivas e Esportes pelo Ar. Em 2018, passou a fazer parte da editoria de esportes da Rede Minas de Televisão.

Formado em jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Fábio também cursou MBA em Gestão Estratégica de Marketing na mesma universidade.

No comunicado de falecimento, a mensagem de despedida foi: “que a saudade e boas lembranças permaneçam em nossos corações”.

Vital deixa a filha Clara, de 7 anos.

Despedida

O velório de Fábio Vital está marcado para este domingo (21), das 10h30 às 14h, no Cemitério da Paz, no Alto Caiçaras, em Belo Horizonte. O sepultamento será às 14h no mesmo local.

Homenagens

Nas redes sociais, os clubes mineiros lamentaram a morte de Fábio Vital e prestaram homenagens ao jornalista.

Fonte: No Ataque