Um capotamento deixou três pessoas feridas na manhã desse sábado (4) na LMG-893, em Formiga. O acidente aconteceu por volta das 7h10.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de 47 anos seguia em um VW/Gol no sentido Balneário Furnastur–MG-050 quando perdeu o controle da direção. O veículo cruzou a pista, capotou, parando tombado na contramão.

Com ajuda de terceiros, o carro foi desvirado e retirado da via. Três passageiros, de 22, 44 e 52 anos, tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo SAMU para atendimento em Formiga.

O veículo sofreu danos, mas foi liberado para o condutor.

Fonte: Portal MPA