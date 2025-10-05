Um incêndio atingiu uma lancha neste domingo (5) no Lago de Furnas, em Guapé, no Sul de Minas.

De acordo com as primeiras informações, as chamas se espalharam rapidamente pela embarcação, mas, até o momento, não há confirmação sobre o que teria provocado o fogo. Também não foram divulgados detalhes sobre o proprietário da lancha.

Felizmente, não há indícios de feridos.

Assim que forem divulgadas informações oficiais sobre as causas do incêndio e a confirmação se houve vítimas, esta matéria será atualizada.

Fonte e vídeo: @guapemg