Um acidente grave foi registrado na madrugada desta quinta-feira (14), no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, próximo ao viaduto São Francisco, no sentido Vitória. Um carro capotou por volta das 4h, deixando uma mulher morta e dois homens feridos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima fatal, uma mulher de 44 anos, foi arremessada para fora do veículo durante o capotamento. Os bombeiros prestaram atendimento no local e confirmaram o óbito.

Um dos passageiros, que estava no banco traseiro, foi encontrado em estado grave e precisou ser intubado pelo Samu. O outro ocupante, que estava no banco da frente, sofreu ferimentos leves. Ambos foram encaminhados ao hospital.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para garantir a segurança e realizar a liberação da via

Com informações do O Tempo