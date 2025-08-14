O vereador Ricardo Balila (MDB), do município de Patrocínio, em Minas Gerais, foi alvo de uma tentativa de homicídio na noite dessa quarta-feira (13), em uma revendedora de veículos localizada na cidade, que fica na região do Alto Paranaíba.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o crime teria sido motivado por um desacerto comercial. Balila relatou aos militares que havia comprado a revendedora de um homem de 46 anos, apontado como o suspeito do ataque, com quem mantinha pendências financeiras.

De acordo com o vereador, o homem compareceu ao local para tratar da negociação e, durante a conversa, sacou uma arma e efetuou um disparo. O tiro atingiu a parede lateral do escritório. Ainda segundo Balila, o homem o arremessou uma cadeira contra ele antes de fugir do local.

Ricardo Balila sofreu um corte na cabeça, além de escoriações, e precisou ser encaminhado ao hospital. Testemunhas confirmaram à PM que presenciaram o disparo e a fuga do suspeito em um veículo Jeep Compass.

A Polícia Militar realizou buscas em vários endereços, mas o suspeito do crime não foi localizado. A perícia esteve no local e continua com os levantamentos que irão auxiliar a Polícia Civil nas investigações.

Com informações do Estado de Minas