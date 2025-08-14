A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta quinta-feira (14), um jovem de 18 anos em Itabira, na região Central do estado, suspeito de produzir e armazenar material de abuso sexual infantil, inclusive com vítimas da própria família. O caso também envolve zoofilia, registrada em vídeo, conforme informado pelas autoridades.

A delegada Cristiana Angelini, da 2ª Delegacia Especializada na Investigação de Crimes Cibernéticos, destacou a importância da atuação das forças de segurança no ambiente virtual. “Internet não é terra sem lei. Não é porque está armazenado no celular que isso, uma hora, não vai ter consequência”, afirmou.

As investigações começaram em julho deste ano, por meio de monitoramento digital realizado pelo serviço de inteligência da Polícia Civil. O material analisado apontou abusos contra duas crianças de 7 anos — identificadas como o irmão e a prima do suspeito — e um bebê cuja identidade ainda não foi confirmada.

“Na residência do suspeito, nós apreendemos os telefones celulares e um computador que serão submetidos à perícia. Fizemos uma análise prévia do celular e verificamos que havia grande quantidade de material armazenado. Também verificamos ele mantendo relação sexual com um cachorro”, declarou Angelini.

A polícia não descarta a existência de outras vítimas, uma vez que há mais crianças na família e a análise dos equipamentos ainda está em andamento.

A Delegacia Especializada segue com as investigações, que devem aprofundar a análise do conteúdo digital apreendido. A atuação da Polícia Civil reforça o combate a crimes cibernéticos e a proteção da infância em ambiente digital.

Com informações do Hoje em Dia