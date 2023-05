A Polícia Militar Rodoviária esteve nessa sexta-feira (26), na MG-050, no Km 198, em Formiga, por volta de 17h.

Segundo relato de condutores e testemunhas, o veículo Fox Xtreme, placas de Oliveira-MG, conduzido por um homem de 53 anos, seguia pela via, quando ao efetuar um retorno em local não permitido pela sinalização, foi colidido em sua lateral esquerda por uma carreta com placas de Santa Catarina, conduzida por um homem de 23 anos, que seguia no mesmo sentido a retaguarda.

Duas pessoas ficaram com ferimentos graves, sendo o condutor e a passageira de 34 anos, os quais foram retirados do veículo e socorridos por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros ao pronto atendimento de Formiga, onde permaneceram sob cuidados médicos.

Compareceu ao local o perito da Polícia Civil, que realizou seus trabalhos e liberou o local.