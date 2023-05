Uma adolescente de 15 anos é suspeita de ter violado o túmulo do serial killer, Lázaro Barbosa, no Cemitério de Cocalzinho de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. As informações são da Polícia Civil de Goiás (PCGO) e divulgadas neste sábado (27) pelo Metrópole.

O túmulo do serial killer, morto em agosto de 2021, foi violado em Cocalzinho, interior de Goiás, em abril deste ano. Apesar da violação, o caixão de Lázaro Barbosa estava intacto.

A jovem teria dito à corporação que teve “sonhos recorrentes” com o Lázaro e que ele teria pedido para retirá-lo da sepultura, por ainda estar vivo.

A adolescente ainda teria convencido o namorado, de 21, a participar da escavação.

Ainda conforme a polícia, “ficou constatado que a adolescente que violou o túmulo estava movida por delírios. Então, não há como culpá-la ou condená-la pelo ato”.

Relembre:

Lázaro, que nasceu na Bahia e já tinha passagem policial no Estado, ganhou destaque nos jornais policiais após invadir uma casa em Ceilândia, no início do mês de junho. No local, ele matou Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, e os filhos Gustavo Marques Vidal, de 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15.

O suspeito fugiu levando a esposa de Cláudio e mãe dos jovens, Cleonice Marques, de 43, que ficou desaparecida por três dias. Após a criação de uma força-tarefa de moradores da região, o corpo dela foi localizado no dia 12 de junho.

Além desse crime, Lázaro era acusado de estupro, roubo, sequestro e homicídios. Autoridades da região dizem que ele agia de forma bárbara e fria.

Fonte: Itatiaia