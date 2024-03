Um veículo capotou na terça-feira (26) na BR-262, no município de Luz. O acidente aconteceu por volta das 11h, na altura do KM 549.

Um veículo VW/Gol seguia no sentido Campos Altos/Luz, quando capotou e parou às margens da rodovia. A pista estava molhada no momento do acidente.

Dois ocupantes foram atendidos pela equipe de resgate da Triunfo Concebra.

Não houve interdição da pista. O veículo foi reposicionado pelas equipes de operações da Triunfo Concebra e removido por um guincho particular.

Fonte: Tapiraí TV