Um capotamento foi registrado na tarde deste domingo (15), por volta das 16h, próximo à praça de Pedágio, na BR-262, no município de Campos Altos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Chevrolet/Cobalt, seguia sentido Campos Altos/Ibiá, quando na altura do KM 608 rodou na pista molhada e capotou, parando fora da via.

O casal que estava no veículo sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para Santa Casa de Ibiá por profissionais da Triunfo Concebra.

O Corpo de Bombeiros de Campos Altos também foi acionado para atender a ocorrência.

Fonte: Tapiraí TV