Um acidente envolvendo uma locomotiva e um veículo Fiat/Uno foi registrado no início da tarde deste sábado (25), no Povoado dos Mirandas, na zona rural de Lagoa da Prata.

De acordo com informações apuradas pelo Tapiraimg TV, a motorista do veículo tentou cruzar a linha férrea quando uma composição da companhia estava prestes a cruzar uma passagem em nível, momento em que o carro desligou.

A condutora não conseguiu retirar o carro a tempo. O carro foi atingido e arrastado por alguns metros.

Os três ocupantes conseguiram sair do carro antes da colisão. Um deles, no momento de deixar o veículo, sofreu escoriações leves. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital do município.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para registrar a ocorrência.

A VLI enviou uma nota o Tapiraimg TV informando que lamenta o registro e informando que todos os procedimentos de segurança, como a redução da velocidade e alertas sonoros, foram adotados. Não houve impacto na circulação do trânsito, pois há rotas alternativas.

“A VLI orienta motoristas e pedestres a sempre respeitar a sinalização e o aviso de “pare, olhe e escute” antes de atravessar uma linha férrea”.

Fonte: Tapiraí