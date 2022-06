Um veículo funerário, que transportava o corpo de um homem de 35 anos, vítima de afogamento, pegou fogo após colidir com um cavalo na madrugada desta terça-feira (14). O acidente ocorreu no KM 381 da MG-188, em Coromandel, no Triângulo Mineiro.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), por volta da meia-noite, uma pick-up Fiat Strada funerária trafegava pela rodovia, no momento em que três cavalos atravessavam a pista.

Ao tentar desviar, o condutor de 55 anos freou, mas atingiu um dos animais. Com o impacto, o equino morreu no local, e o veículo pegou fogo.

O motorista conseguiu sair do automóvel e retirar o corpo transportado.

Incêndio na vegetação

O Corpo de Bombeiros de Patrocínio foi acionado e compareceu ao local, porém, o veículo já havia sido consumido pelas chamas. O fogo ainda se alastrou para a vegetação, às margens da rodovia.

Os militares combateram o foco do incêndio na pastagem e realizaram o resfriamento do veículo, guinchado em seguida para a desobstrução da via.

O automóvel se encontrava em situação regular, e o motorista não estava embriagado. Nenhum responsável pelos cavalos foi localizado.

Vítima

A vítima do afogamento era produtor rural. O homem estava desaparecido desde sexta-feira (1). Ele foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros em uma represa na zona rural de Coromandel, a cerca de quatro metros de profundidade, na tarde dessa segunda (13).

Depois de ser retirado do local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Patrocínio.

Fonte: Estado de Minas