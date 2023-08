Um casal foi preso após uma discussão sobre a escolha de um parceiro para um ménage (sexo entre três pessoas) em um motel de Ipatinga, na região do Rio Doce, em Minas Gerais.

Eles se agrediram e foram socorridos e encaminhados para uma Upa da cidade, onde foram atendidos pela equipe médica. Em seguida, o casal foi conduzido para a delegacia, onde prestou depoimento. O caso ocorreu durante a noite dessa segunda-feira (28).

De acordo com o boletim de ocorrência, a briga iniciou após uma sugestão de chamar um terceiro indivíduo para se juntar a eles no motel. A mulher sugeriu convidar uma travesti, enquanto o rapaz pediu para que a amiga dela fosse chamada. A situação, segundo a polícia, gerou ciúmes na jovem, que tentou deixar o motel, mas foi impedida pelo namorado.

Conforme a polícia, o homem teria trancado a porta do quarto, impedindo a saída da companheira. Ela reagiu a atitude do namorado e, segundo o boletim de ocorrência, começou a xingá-lo, dizendo que o companheiro estava interessado em outra pessoa. Testemunhas relataram aos policiais que ela agrediu o namorado com um tapa no rosto e arremessou o celular contra ele.