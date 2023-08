A partir da próxima sexta-feira, 1º de setembro, o Posto de Identificação em Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado, passa a funcionar nas dependências da Câmara Municipal, localizada na Avenida Presidente Vargas, 1935, bairro Senador Valadares. A mudança ocorre em parceria com a Prefeitura Municipal.

O horário de atendimento será das 8h30 às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone (37) 3237-6090.

Fonte: Policia Civil