O casal preso pela Polícia Civil de Goiás, após jogar um recém-nascido em um córrego de Palmeiras de Goiás, na região oeste do estado, deve responder por infanticídio e ocultação de cadáver, disse a polícia.

De acordo com o código penal, o crime de infanticídio é o ato de matar o próprio filho, durante o parto ou logo após. O crime pode ter pena de 2 a 6 anos de prisão. O infanticídio está previsto no artigo 123 do Código Penal.

A ocultação de cadáver é um crime no Brasil previsto no artigo 211 do Código Penal e descrito como “destruir, subtrair ou ocultar cadáver, ou parte dele”. A pena é de reclusão de um a três anos e multa.