No próximo sábado (15), às 17h, em Pitangui, acontecerá um momento especial de união e celebração. Um casamento comunitário será realizado, promovendo a oficialização do estado civil de 12 a 15 casais.

O evento acontecerá no templo da Igreja Ágape, e contará com os benefícios de membros da igreja quadrangular em parceria com o cartório local, busca proporcionar aos casais a oportunidade de regularizarem sua situação civil.

A iniciativa visa suprir a necessidade desses casais que, por motivos financeiros, não tiveram condições de formalizar legalmente seu compromisso.

O casamento comunitário surge como uma solução solidária, permitindo que esses parentes sejam oficialmente reconhecidos e garantindo os direitos e benefícios que a instituição matrimonial proporciona.

Fonte: Sistema MPA