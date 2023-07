Na tarde dessa terça-feira (11), a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, cumpriu um mandado de prisão temporária contra um jovem, de 23 anos.

Ele é suspeito do homicídio de outro homem, de 35, no dia 11 de fevereiro deste ano, em Divinópolis.

O crime ocorreu próximo ao Parque de Exposições da cidade, a poucos metros do percurso dos blocos do pré-carnaval.

Conforme apurado, a vítima foi surpreendida pelo suspeito em frente a um bar, sendo executada com um disparo fatal no rosto.

Na ocasião, a companheira do homem também foi atingida no braço. As investigações apontam que a motivação está relacionada com uma discussão ocorrida entre os envolvidos, em outro bar, no ano de 2019.

De acordo com o delegado responsável pelo inquérito, Marcelo Nunes, o indivíduo estava em fuga desde o dia do crime e foi capturado no bairro Belvedere, em Divinópolis. “Os autos foram concluídos e remetidos ao Poder Judiciário com o indiciamento do suspeito pelos crimes de homicídio e lesão corporal”, informou.

Fonte: Polícia Civil