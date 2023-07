Uma panda gigante em um zoológico sul-coreano deu à luz os primeiros filhotes gêmeos do país na Coreia do Sul. As fêmeas nasceram no parque temático Everland Resort na última sexta-feira (7). O comunicado do zoológico foi divulgado nessa terça-feira (11).

“Tanto a mãe quanto os pandas gêmeos estão bem de saúde. Ela está cuidando bem dos bebês“ , informou o parque.

A mãe se chama ‘Ai Bao’ e, em abril, apresentou aumento do sono e diminuição do apetite, indicando a possibilidade de gravidez. Ela vive no Panda World e é cuidada por veterinários e especialistas do Centro de Pesquisa de Conservação de Pandas da China.

Desde meados do mês passado, esforços foram realizados até o nascimento dos pandas gêmeos. ‘Ai Bao’ foi transferida para uma sala de parto especial. No dia 7, por volta das 6h39, nasceram as gêmeas. As irmãs pesavam 180g e 140g, respectivamente.

Especialista do parque explica que pandas têm apenas 40 a 50% de chance de dar à luz gêmeos

Os pandas são conhecidos como animais difíceis de engravidar porque têm apenas um período fértil por ano — geralmente apenas um a três dias na primavera.

Se o cruzamento for bem-sucedido, as fêmas gestam durante 4 meses. A maioria dá à luz por volta de julho ou agosto. E, por isso, grande parte dos pandas do mundo concentram seus aniversários nesse período.

Fonte: Itatiaia