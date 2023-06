Os casos confirmados de dengue já chegam a mais de 14 mil nas cidades da região. Em um levantamento feito pelo Jornal 104 FM, em Piumhi, no Painel de Arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais nesta terça-feira (20), a soma de casos confirmados entre as 14 cidades pesquisadas chega a 14.187 de janeiro à 20 de junho deste ano.

Piumhi possuí 1.098 casos confirmados e 2.035 prováveis de dengue além de dois óbitos em investigação. Passos com 12.290 casos confirmados de dengue, é o município da regional de saúde com maior número de casos. A cidade tem sete óbitos confirmados e três em investigação.

Já na regional de saúde de Divinópolis, a cidade com maior número de casos de dengue registrados do início do ano até o momento é Arcos com 120 confirmados e 660 prováveis.

Minas

Até o dia 20 de junho, Minas Gerais registrou 391.132 casos prováveis (casos notificados exceto os descartados) de dengue. Desse total, 217.488 casos foram confirmados para a doença. Há 122 óbitos confirmados por dengue no estado e 131 óbitos em investigação.

Em relação à febre chikungunya, foram registrados 75.400 casos prováveis da doença, dos quais 43.560 foram confirmados. Até o momento, foram confirmados 24 óbitos por chikungunya em Minas Gerais e 18 estão em investigação.

Quanto ao vírus zika, até o momento foram registrados 243 casos prováveis. Há 24 confirmados para a doença e não há óbitos por zika em Minas Gerais, até o momento.

Confira abaixo a situação das cidades:

Fonte: Jornal 104 FM