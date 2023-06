Nascida no dia 22 de junho de 1900, Amantina dos Santos Duvirgem, ou Dona Júlia para quem a conhece, completará 123 anos vida na quinta (22).

A festança, no entanto, foi antecipada e ocorreu nessa sexta-feira (16) no distrito de Caetano Mendes, em Tibagi (PR). Ela foi destinada para os idosos que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Caetano Mendes.

Dona Júlia é acompanhada de perto pela equipe da Assistência Social. Atualmente ela mora na comunidade de Serra Gaias e foi adotada por Maria Ednir de Almeida em 2000, já com 100 anos de idade.

Para receber o benefício, a ex-andarilha conforme sua “mãe adotiva” precisava possuir documentos. Para tal, quatro testemunhas (duas de 70 e duas de 80 anos) foram ouvidas e atestaram sua origem, que a conheciam há mais de 20 anos na época. Assim, a Justiça concedeu um nome e confirmaram a data de nascimento da Dona Júlia.

Fonte: TN Online