A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem fortalecido ao longo deste ano a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) com iniciativas que ampliam o cuidado em saúde mental e aproximam a rede de usuários, familiares e da comunidade. Entre os avanços em andamento, destaca-se a implantação do CAPSi – Centro de Atenção Psicossocial Infantil, que garantirá atendimento territorializado e especializado para crianças e adolescentes em sofrimento mental ou em uso problemático de álcool e outras drogas.

Diversas ações estratégicas compõem a consolidação da RAPS em Formiga. O Fórum de Saúde Mental, realizado bimestralmente, serve como espaço democrático de debate entre trabalhadores, gestores, usuários e familiares, promovendo alinhamento nas práticas de saúde mental. Outra iniciativa é o DRICA – Dispositivo de Rede Intersetorial da Criança e Adolescente, que reúne mensalmente saúde, educação, assistência social e sistema de justiça para qualificar o cuidado de jovens em sofrimento mental grave, assegurando proteção integral conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A implantação do CAPSi foi viabilizada por meio de uma parceria com o município de Pains, ultrapassando o requisito populacional de 70 mil habitantes exigido para a criação do serviço. Conforme o Censo 2022 do IBGE, Formiga possui 68.248 habitantes, e Pains, 8.142 moradores, totalizando mais de 76 mil pessoas na região atendida.

A interlocução com o sistema de justiça também é reforçada por meio de reuniões trimestrais entre o CAPS e o Poder Judiciário, nas quais são discutidas medidas protetivas, laudos e encaminhamentos, evitando internações compulsórias desnecessárias. No campo esportivo, a Liga dos Campeões INTERCAPS mobiliza usuários em torneios de futsal, promovendo autoestima e inclusão social.

O Circuito Saúde Mental leva mensalmente rodas de Educação Permanente às Unidades Básicas de Saúde, capacitando equipes para acolhimento e manejo de crises. Já o SUPREMA – Suporte em Rede às Mães Atípicas – acolhe quinzenalmente mães de crianças com deficiência ou condições do espectro autista, valorizando o protagonismo materno e criando redes de apoio.

Além disso, a Secretaria promoveu debate pioneiro sobre os impactos do racismo na saúde mental, com palestra sobre “Letramento Racial e Saúde Mental”, marcando o início da inserção de práticas antirracistas no cuidado psicossocial.

As iniciativas em andamento – incluindo a implantação do CAPSi Infantil e a previsão do 1º Seminário Regional “Território Vivo” em 10 de outubro (Dia Mundial da Saúde Mental) – mostram que Formiga avança na consolidação de uma rede de saúde mental humanizada, comunitária e inclusiva. A estratégia reconhece a importância da participação social e da corresponsabilidade no cuidado, reforçando o compromisso com políticas públicas direcionadas ao bem-estar psicossocial de todas as idades.

Fonte: Prefeitura de Formiga